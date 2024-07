Fedez è tornato a lanciare frecciatine nel corso di una diretta social con Il Rosso. Dai rapporti con Sfera Ebbasta alla ragazza che gli piace, passando per Matteo Salvini: il rapper, dopo l’addio a Chiara Ferragni, non ha più freni.

Fedez: le rivelazioni su Sfera e Salvini

Durante una diretta social con Il Rosso, effettuata nella mega villa in Sardegna dove sta trascorrendo le vacanze, Fedez è tornato a raccontarsi. Ovviamente, l’ha fatto a modo suo, lanciando frecciatine e provocazioni. Il rapper ha tirato in ballo diversi personaggi: da Sfera Ebbasta a Matteo Salvini, passando per la ragazza che gli piace. In merito a quest’ultima, dopo che Il Rosso gli ha mostrato la sua foto, ha ammesso:

“Questa? Lei mi piace, ma non mi calcola, sì, mi piace, ma non mi considera”.

Fedez e i rapporti con Sfera Ebbasta

Al momento, l’identità della ragazza che gli piace è segreta. In merito a Sfera Ebbasta, invece, ha candidamente ammesso che non hanno alcun tipo di rapporto. Quando erano ragazzini frequentavano gli stessi luoghi, ma crescendo hanno preso strade diverse. Fedez ha dichiarato:

“Io e Sfera? Non abbiamo rapporto, lo conoscevo quando era molto piccolo perché andavamo al muretto. Ma ad oggi non ci sono rapporti, non ci conosciamo bene. Se poteva nascere un feat? No, ma non tanto per lui, ma per altri”.

Chi sono questi “altri”? Per ora, Federico non ha fatto i nomi.

Fedez: frecciatina a Matteo Salvini

La diretta de Il Rosso e Fedez non poteva concludersi senza una frecciatina a Matteo Salvini. Il rapper ha dichiarato: