Fedez ha recentemente condiviso un carosello di foto su Instagram, tra cui una che sembra essere stata scattata in un ambiente ospedaliero, con una mano e una flebo visibili.

Fedez scatena i fan con un enigmatico post tra ospedale e nuovo cane sui social

Questa immagine ha suscitato preoccupazioni, soprattutto perché pochi giorni prima erano circolate voci non confermate sul suo ricovero al San Raffaele di Milano. Alessandro Rosica, come riporta ilmessagero.it, noto come l’Investigatore Social, aveva inizialmente reso pubblica questa indiscrezione su Instagram, affermando che Fedez si trovava effettivamente in ospedale a causa di problemi di salute.

Tuttavia, l’entourage del rapper ha prontamente smentito queste voci, definendole una bufala. Fedez stesso ha rassicurato i suoi fan dichiarando di stare bene e che i problemi riscontrati recentemente non sono gravi.

Fedez torna sui social: l’ambiguo post tra ospedale e il nuovo cane scatena i fan

Oltre alle questioni sulla salute, le foto di Fedez hanno suscitato ulteriori speculazioni sui social media, soprattutto riguardo la presenza di un cane nelle immagini. Alcuni fan che hanno commentato hanno ipotizzato che il cane potesse essere Paloma, il golden retriever che Fedez aveva condiviso con Chiara Ferragni prima della loro separazione. Questo ha alimentato il gossip sulla vita personale del rapper, che ha parlato apertamente del dolore per la separazione non solo dalla moglie, ma anche dal cane, a cui era particolarmente legato.