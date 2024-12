Fedez torna a parlare sui social dopo un periodo di assenza, il rapper milanese lo fa con il suo modo molto particolare e tagliente, nel mirino stavolta sembrano esserci Tony Effe e la giornalista Selvaggia Lucarelli.

Fedez, stories messa e poi eliminata

Il rapper ha pubblicato una stories dove ha parlato dopo aver presenziato a Sarà Sanremo, dove ha annunciato che porterà un brano il cui tema centrale sarà la depressione, di cui lui ha sofferto, vista nella forma di una donna.

In questa stories Fedez non fa alcun nome ma sembra aver ben in mente i bersagli delle sue parole, anche se appunto non vengono menzionati.

Dopo poco però la stories viene eliminata in modo definitivo dal suo profilo, forse si è pentito di quanto fatto.

Tornando a parlare della serata al Casinò sanremese la mamma del cantante ha chiarito che non ha avuto alcun malore dopo aver lasciato il palco.

Frecciata a Tony Effe e Selvaggia Lucarelli

La stories, stando a chi ha avuto modo di vederla quando era online aveva dei destinatari ben precisi: Tony Effe e Selvaggia Lucarelli. Il collega di Fedez aveva gridato alla censura dopo essere stato escluso dal concerto di Capodanno a Roma.

La giornalista lo aveva appoggiato sostenendo che “La musica come tutta l’arte si discute, non si censura”. Dal canto suo Fedez ha scritto “L’arte è arte” riprendendo in modo ironico quanto detto dalla Lucarelli.