Femminicidio di Giulia Cecchettin, la storia: tutti i dettagli dell'omicidio

La storia del femminicidio di Giulia Cecchettin ha colpito tutta l’Italia. Tutti i dettagli, dalla scomparsa all’arresto di Filippo Turetta.

Femminicidio di Giulia Cecchettin, la storia: il giorno della scomparsa

Filippo Turetta è stato arrestato in Germania. L’epilogo di una storia tragica, che ha colpito tutta l’Italia. Il giovane ha ucciso Giulia Cecchettin, la sua ex fidanzata di 22 anni, per poi scappare. Il giorno prima era stato trovato il corpo di Giulia nella zona tra il lago di Barcis e Piancavallo, in provincia di Pordenone. Ma iniziamo dal principio. Tutto è iniziato l’11 novembre, quando Giulia Cecchettin e Filippo Turetta sono scomparsi, dopo aver trascorso la serata insieme. Giulia ha inviato un ultimo messaggio alla sorella poco prima delle 23 di quel giorno, poi il silenzio assoluto da parte di entrambi. Un testimone ha dichiarato che intorno alle 23.15 aveva visto dal suo balcone un uomo e una donna litigare, tanto che aveva chiamato le forze dell’ordine, che sono arrivate quando l’auto se ne era già andata.

Femminicidio di Giulia Cecchettin: la scomparsa e il ritrovamento del corpo

Sono subito iniziate le ricerche dei due ragazzi, seguendo i movimenti dell’auto di Turetta. Inizialmente si cercava tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Aldo Adige, poi l’auto è entrata in Austria, per poi finire la sua corsa in Germania. La procura di Venezia aveva aperto un’inchiesta per scomparsa di persona ma dopo un video in cui si vedeva l’aggressione, Filippo Turetta è diventato indagato per tentato omicidio. Nel video, che non è stato reso pubblico, si vedeva Turetta colpire Giulia con le mani, per poi seguirla e colpirla ancora, facendola cadere a terra. Nelle immagini si vedrebbe poi la giovane sanguinante che viene caricata a forza da Turetta sull’auto. Sabato 18 novembre la procura di Venezia ha annunciato di aver trovato il corpo di Giulia Cecchettin, coperto da alcuni sacchi neri ai piedi di una scarpata della val Caltea nella zona del comune di Barcis, in Friuli. Sul corpo sono state riscontrate 20 coltellate.

Femminicidio di Giulia Cecchettin: Filippo Turetta arrestato in Germania

Dopo un giorno dal ritrovamento del corpo di Giulia, Filippo Turetta è stato arrestato vicino a Lipsia, in Germania, dopo una settimana di fuga. Il giovane era rimasto senza benzina e non aveva più soldi per fare rifornimento. Le accuse a suo carico sono cambiate. Turetta è indagato per omicidio volontario aggravato dal vincolo affettivo. Il 22enne non si è opposto all’estradizione, come dichiarato dal ministro Tajani, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. A Fossò, luogo dell’aggressione, è stato anche trovato un coltello con la lama spezzata, che deve ancora essere analizzato.