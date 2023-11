Giulia Cecchettin, il padre di Filippo scrive un messaggio al papà di Giulia: "Chiedo perdono"

Il padre di Filippo Turetta ha scritto dei messaggi via WhatsApp al papà di Giulia: "Mio figlio dovrà pagare per quello che ha fatto"

I due padri di Filippo e Giulia, Nicola Turetta e Gino Cecchettin, hanno avuto una conversazione via WhatsApp e a renderlo noto è il legale di Filippo Turetta, Emanuele Compagno. Il padre del giovane ha chiesto perdono evidenziando che il figlio, per ciò che ha fatto nei confronti della ex fidanzata, dovrà pagare. Le due famiglie – ha dichiarato lo zio di Giulia, Andrea – hanno avuto un contatto durante la fiaccolata che si è tenuta a Vigonovo, cittadina dove viveva la ventiduenne.

L’avvocato che sta assistendo la famiglia Turetta ha dichiarato che il padre di Filippo ha espresso “Vicinanza e scuse per papà Gino e tutti i familiari di Giulia”. In aggiunta il legale ha spiegato che “Nicola ha anche scritto che il figlio dovrà assumersi le sue responsabilità per quanto fatto e pagare per questo”.

Nella giornata di domenica 19 novembre Nicola Turetta aveva rilasciato una serie di dichiarazioni a seguito dell’arresto del figlio avvenuto in Germania: “Siamo ancora sotto shock per quello che è successo, per quello che ha combinato nostro figlio… Non riusciamo a capire come possa aver fatto una cosa così, un ragazzo al quale abbiamo cercato di dare tutto”.

Lo zio di Giulia: “Ho abbracciato il papà di Filippo fuori dalle telecamere”

Nel frattempo, lo zio di Giulia, Andrea ha raccontato di aver scambiato un abbraccio con il padre di Filippo durante la fiaccolata che si era tenuta a Vigonovo: “Ho abbracciato il papà di Filippo, un gesto che lui ha voluto fare lontano dalle telecamere. Lo avevo invitato per farci sentire uniti in questo dolore: noi per la perdita di Giulia, loro nella sofferenza di un figlio che ha provocato una perdita grande. La famiglia non c’entra, non è colpa dei genitori, questo è quello che penso io”, sono state le parole dell’uomo riportate da Adnkronos.