Ferdinand Marcos Jr giura da presidente delle Filippine

Manila, 30 giu. (askanews) – Ferdinand Marcos Jr ha prestato giuramento come presidente delle Filippine, concretizzando così lo spettacolare ritorno in auge del suo clan, che in meno di una generazione è passato dal vituperio al potere supremo.

Marcos Jr, figlio dell’omonimo dittatore, ha prestato giuramento davanti a centinaia di dignitari filippini e stranieri, oltre a giornalisti e sostenitori riuniti al Museo Nazionale di Manila. L’ec presidente Duterte era presente alla cerimonia.