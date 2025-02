Fermati due uomini per l'omicidio di Roberto Bolzoni a Lodi

Il delitto di Roberto Bolzoni

Martedì scorso, la città di Lodi è stata scossa da un tragico evento: il ritrovamento del corpo senza vita di Roberto Bolzoni, un uomo di 61 anni, all’interno della sua auto. La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti, portando le autorità a intensificare le indagini per fare luce su questo omicidio. Le prime informazioni hanno rivelato che Bolzoni era un frequentatore abituale di un centro scommesse della zona, dove trascorreva molto tempo in compagnia di due uomini, ora sospettati del crimine.

Arresto dei sospetti

Le indagini condotte dalla Procura di Lodi hanno portato all’arresto di due uomini: Roberto Zuccotti, 48 anni, e il nipote Andrea Gianì, di 29. Secondo le autorità, la vittima aveva instaurato un rapporto di amicizia con i due, tanto da andare a prenderli in auto e passare ore insieme a loro nel centro scommesse Snai di Lodi. Questo legame ha sollevato interrogativi sul possibile movente dell’omicidio, che potrebbe essere legato a questioni di denaro o a dinamiche personali non ancora chiarite.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno ora approfondendo le circostanze che hanno portato alla morte di Bolzoni. Gli inquirenti stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza del centro scommesse e delle aree circostanti per ricostruire gli ultimi movimenti della vittima. Inoltre, si stanno raccogliendo testimonianze di persone che frequentavano il locale, nella speranza di ottenere ulteriori dettagli che possano chiarire la situazione. Gli arrestati, attualmente in custodia, sono accusati di omicidio e rapina, ma le indagini sono ancora in fase preliminare e potrebbero emergere nuovi elementi.