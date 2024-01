Quanto costa l'affitto per l'ex attico di Chiara Ferragni e Fedez in zona City Life a Milano?

La casa di Chiara Ferragni e Fedez

Mentre in questi giorni non si parla d’altro che delle varie polemiche legate al caso Chiara Ferragni e le indagini in corso, vogliamo parlarvi della casa della nota influencer e di suo marito Fedez. In realtà, la casa in questione è quella in cui vivevano fino a qualche mese fa, prima di comprarne una più grande. Si tratta dunque dell’attico in zona City Life a Milano, che abbiamo imparato a conoscere grazie ai contenuti social.

Ferragnez, l’attico in affitto

Per chi non lo sapesse, l’attico dove vivevano Chiara e Fedez, insieme ai loro figli Leone e Vittoria e la loro cucciolona Paloma, è attualmente in affitto. La casa risulta presente in un noto sito web che tratta immobili di lusso milanesi. E come immaginerete, il prezzo dell’affitto dell’ex casa Ferragnez non è certamente per tutti i tipi di tasche.

Quanto costa l’affitto dell’attico?

Curiosi di scoprire a quanto ammonta il prezzo mensile per chi vuole affittare la casa dove Fedez e la Ferragni hanno vissuto in tutti questi anni? Il costo è di 35 mila euro al mese. Ma si tratta comunque di un immobile di lusso dotato di ben 447 mq, divisa su due piani, con quattro vani, quattro bagni e tre posti auto riservati in garage.