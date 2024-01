Questo Natale ci ha regalato lo scandalo pandoro ma, sebbene non trovi errate le voci che analizzano l’operato etico della signora Lucia, trovo ipertrofico questo continuo parlarne.

Non voglio sfatare quella voce che dice, che anche se ne parli male, basta che se ne parli.

Secondo me più ne parli più hai rotto.

Ferragnez e i loro scandali, anche basta?

Sono dell’idea che i Lucia o i Luciagni abbiano raggiunto una consapevolezza di poter spostare i pareri delle persone in un modo o nell’altro e di poter manipolare l’opinione pubblica cavalcando temi che sfuggono dal personale e si addentrano nella politica.

E’ per questo, forse, che i politici danno tanto risalto alle loro vicende personali o imprenditoriali.

Il tema è che le persone sono attratte da quel tipo di vita, è la stessa ostentazione di cui cantano i trapper: un po’ il sogno del ragazzo di periferia che diventa un uomo ricco e rispettabile, un sogno caro a qualsiasi generazione. La differenza che qui è accessibile, lo puoi sfiorare, ti viene buttato addosso ogni giorno, perdi l’idea di coltivare il tuo sogno perché ce n’è uno artificiale preparato per te. Non è più l’emancipazione del sé, ma è l’emulazione dell’altro. Siamo ormai drogati di quest’ idea, drogati al punto tale che se ci togliessero la nostra dose quotidiana di questi due andremmo in crisi da dipendenza, in questo periodo rischiando l’overdose.

Basta poco per capire che ne siamo tutti addicted, chi ne parla male non avrebbe più niente da dire finendo in depressione, chi li supporta non avrebbe la dose di santità quotidiana finendo per adorare altri idoli, chi non li considera finirebbe per chiedersi dove siano finiti.

E’ solo questione di emulazione

Il fatto che, come dicono in molti, la tutina delle scuse della signora Lucia sia andata esaurita nonostante il costo esagerato, significa che non è importante la vicenda in se, ma più il gusto dell’emulazione. Questo ci deve far pensare che non è più un tema legato a loro come persone, ma è legato all’ideale che rappresentano: sfumata la famiglia del mulino bianco abbiamo la famiglia del successo, lei imprenditrice, lui musicista, due figli, belli, e l’ultimo arrivato il cagnolone. Vivono in un flat da un fantastiliardo nella zona più in della città, hanno macchine da sogno, cosa volere di più? Facciamo questa domanda a qualsiasi ragazzo o ragazza di periferia, non è possibile non tifare per quell’ idea di vita.

In qualsiasi modo vada a finire questa faccenda troveremo il modo per riabilitarla, riabilitarli, perché purtroppo di questa cosa ne abbiamo bisogno, se non saranno più loro, troveremo un altro sogno da seguire, che ne dite di quello di Musk?