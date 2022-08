Ferrara, prosegue il nubifragio: le strade diventano fiumi

A Ferrara le strade si sono trasformate in fumi: non si arresta il forte nubifragio che ha provocato allagamenti in tutta la città

Disagi e allagamenti a Ferrara, dove il violento nubifragio e le incessanti piogge di questa settimana post Ferragosto hanno portato le strade a trasformarsi in veri e propri fiumi. Il vento e la pioggia torrenziale la fanno da padrone: attivato anche il Centro operativo comunale.

Ferrara, le strade si inondano per le grandi piogge: cosa sta accadendo

Le immagini sono impressionanti, intere vie della città di Ferrara si sono trasformate in fiumi. Dal centro alla periferia, il nubifragio non risparmia alcun angolo della città, che sta vivendo giorni davvero particolari. Tanti esercizi commerciali sono dovuti rimanere chiusi, altri erano totalmente allagati. A Pontelagoscuro sono caduti diversi alberi e pali a causa del forte vento.

Nubifragio a Ferrara, attivato il Centro operativo comunale

Per far fronte all’incredibile disagio creato dal nubifragio, è stato anche attivato il Centro operativo comunale (Coc). I vigili del fuoco stanno ricevendo in queste ore, attraverso le telefonate al numero di emergenza 115, tantissime segnalazioni da parte dei cittadini. Il sindaco della città a spiegato: “Grazie ai tempestivi interventi siamo riusciti a ripristinare la corrente elettrica e le linee telefoniche. Auspichiamo che la situazione climatica migliori in modo da continuare con gli interventi di ripristino.”