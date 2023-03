In occasione della Festa della Donna, che si celebra oggi, mercoledì 8 marzo 2023, la premier Giorgia Meloni ha voluto ricordare le vittime di femminicidio con un post sui social network.

Festa della Donna, il messaggio di Giorgia Meloni

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, che si celebra oggi, mercoledì 8 marzo, la premier Giorgia Meloni ha voluto condividere un messaggio importante sui suoi profili social, ricordando anche le vittime di violenze e femminicidio. “Nella Giornata Internazionale della Donna voglio ricordare e ringraziare la tenacia e il coraggio di tutte le donne che, nel tempo e nella storia, hanno lottato e raggiunto importanti conquiste e traguardi in campo sociale e civile, economico e politico, nelle scienze come nell’innovazione” ha scritto la premier, celebrando il coraggio delle donne e le importanti conquiste che hanno ottenuto nel corso del tempo.

Festa della Donna, Meloni ricorda le vittime di femminicidio: “Dedicato a Saman Abbas, Sara Di Pietrantonio e Pamela Mastropietro”

“Le donne rappresentano una fonte inesauribile di forza, resistenza, coesione e condivisione. E lasciatemi anche ricordare giovani donne come Saman Abbas, Pamela Mastropietro, Sara Di Pietrantonio e tutte coloro che sono state uccise per mano violenta. È per loro, e per ogni donna vittima di persecuzione, discriminazione e abusi, che dobbiamo continuare la battaglia per contrastare ogni forma di violenza, con tutti gli strumenti a nostra disposizione” ha aggiunto la premier nel suo messaggio.