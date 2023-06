Nelle scorse ore, un video condiviso dalla scrittrice Michela Murgia ha acceso le polemiche. Nel filmato in questione Murgia aveva mostrato una formazione della COMSUBIN (acronimo del Comando subacquei e incursori “Teseo Tesei”) che avrebbe fatto un presunto saluto romano, durante la parata del 2 giugno. A qualche ora di distanza la scrittrice ha rotto nuovamente il silenzio con un nuovo video su Instagram, spiegando qual è la sua idea di 2 giugno: “Io sono antimilitarista, non vuol dire che odio i militari”, ha tenuto a precisare.

Festa della Repubblica, Michela Murgia torna a parlare dopo le polemiche

Michela Murgia non è dunque arretrata di un passo e sui social ha rincarato la dose: “Non è logico celebrare la nascita di una democrazia mostrando l’apparato bellico perché è quello che fanno le dittature”. Ha poi proseguito, osservando che nella parata del 2 giugno dovrebbero sfilare “gli artisti e le artiste italiane, seguiti da personale medico, insegnanti, contribuenti, giornalisti. In cielo volerebbero gli aquiloni”.

“Mi è stato detto di tutto”

Michela Murgia ha parlato di quello che è successo dopo la pubblicazione del video, tornando a spiegare qual è il suo punto di vista: “Mi è stato detto di tutto, che sono ignorante, che non so che il gesto iniziale non è un braccio teso, ma il segnale coreografico per coordinare chi segue. Mi è stato detto che sono ignorante, che non so che il grido ‘decima’ non è un omaggio all’infame flottiglia X MAS, ma al decimo reggimento regio del 1943, da cui poi è nata la Marina, eccetera…”.

Poi la “stoccata” finale al presidente del Senato La Russa: “Il punto è un altro: questa sequenza di gesti e parole, potenzialmente interpretabili, non si è svolta a caso, ma sotto un palco d’onore dove qualcuno li ha poi effettivamente interpretati. Il Senatore La Russa […] ha risposto con un gesto non comune: la V di Vittoria. Non credo si stesse complimentando per la coordinazione della coreografia”.

Qui il video della scrittrice.