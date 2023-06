Festa 2 giugno, Murgia: "Entra in parata con il saluto romano". Crosetto replica

Sui social network si è accesa la polemica dopo che la scrittrice Michela Murgia ha condiviso su Instagram un video nel quale viene mostrato uno spezzone della parata del 2 giugno: si tratta nello specifico dell’arrivo degli incursori della Comsubin della Marina Militare: “Entra in parata in parata col saluto romano“, ha scritto Murgia bello in grande. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha risposto: “Non è un saluto romano, ma militare”.

Saluto romano alla parata? Le accuse di Michela Murgia

La scrittrice con un pensiero quanto mai diretto e senza mezza termini ha dichiarato: “Ieri alla parata militare del 2 giugno, sotto gli occhi impassibili del Presidente Mattarella, è successo anche questo. Tutto normale, perché sono anni che va avanti il processo di normalizzazione. Se il senso del video non fosse chiaro, cercate “X flottiglia MAS” su Wikipedia. Vi sarà subito chiaro perché La Russa sorrida tanto e faccia il segno della vittoria. (Ma che serve ancora per capire cosa sta accadendo?)”.

La replica di Crosetto

Non si è fatta attendere anche la risposta del ministro della Difesa, Guido Crosetto che con un tweet ha tenuto a precisare: “Chi polemizza x i presunti saluti “fascisti” alla parata del 2giugno ignora cos’è un normale “attenti a sinist” (x salutare le autorità a ogni parata, come lo scorso anno). Chi infanga i Comsubin con assurdi paragoni con la Rsi disprezza il valore e il lavoro delle Forze speciali”.

Anche il portavoce del presidente del Senato La Russa, Emiliano Arrigo, è intervenuto sulla questione: “Tra farneticanti accuse, paranoie e fake news a sinistra si fa scempio della storia e si confonde un saluto militare rivolto alle Autorità con un saluto romano. Nel corso della Parata del 2 giugno, il presidente del Senato La Russa ha rivolto applausi convinti e di stima a tutti i reparti che hanno sfilato. Se qualcuno non conosce la storia del Goi (Gruppo Operativo Incursori) lo invitiamo a studiare così da evitare in futuro ulteriori brutte figure”.