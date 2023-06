Al via i festeggiamenti del 2 Giugno per la Festa della Repubblica: Sergio Mattarella ha depositato la corona d'alloro sull'Altare della Patria

Sono iniziati a Roma i festeggiamenti del 2 Giugno per la Festa della Repubblica. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha depositato la corona d’alloro: è il 77esimo anniversario della Repubblica italiana.

Festa della Repubblica, Mattarella all’Altare della Patria

Oltre ai vertici militari e della polizia, tra i presenti all’Altare della Patria ci sono la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il ministro della Difesa Guido Crosetto e soprattutto il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Ed è stato proprio il presidente della Repubblica, con la classica deposizione della corona d’alloro, a dare il via ai festeggiamenti ufficiali. In seguito, c’è stato il sorvolo della Pattuglia acrobatica nazionale sul Vittoriano, che ha raffigurato un enorme Tricolore in cielo.

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni

A margine della parata iniziata alle ore 10 e aperta da 300 sindaci che indossavao la fascia tricolore, ha parlato anche Giorgia Meloni: “La comunità nazionale, la patria, alla fine è questo: una dimensione di sacrifici che si compiono insieme per chi l’ha fatta prima di noi e per noi che lo facciamo verso gli altri. Non è una semplice celebrazione museale. È la dimensione del fatto che o noi capiamo che, se ci sia difficoltà o che le cose vadano bene, ne usciamo solo insieme, serve che ciascuno faccia la sua parte. Non c’è nessuno che da solo può risolvere i problemi. Capire che siamo tutti legati è l’elemento culturale che serve per capire che dobbiamo remare tutti verso la stessa direzione“. Poi il presidente del consiglio dei Ministri fa riferimento alla situazione della guerra in Ucraina: “Niente che si chiami pace può essere scambiata per invasione. C’è una nazione aggredita e un aggressore“.