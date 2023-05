Emilia Romagna, Mattarella in visita ai luoghi dell'alluvione: "Non sarete soli"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita ieri ai luoghi colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna, dove ha incontrato i sindaci delle città e i volontari che si stanno impegnando per far tornare la situazione al più presto alla normalità.

Alluvione in Emilia Romagna, la visita di Mattarella: “Non sarete soli”

Un programma veramente serrato, quello che ha seguito Sergio Mattarella nel giorno scelto per la visita all’Emilia Romagna. Il pesidente della Repubblica è atterrato a Forlì, per poi sorvolare l’Appennino e raggiungere, in un secondo momento Modigliana, dove c’è stato l’incontro con Stefano Bonaccini. Proprio a Modigliana c’è stato un commovente bagno di folla con tanti cittadini che aspettavano Mattarella, prima che il capo dello Stato si dirigesse nuovamente a Forlì per parlare con i volontari. “Questo è un momento impegnativo, difficile” – ha dichiarato Mattarella – “Ho visto tante ferite nel territorio. E so bene quanto, per quanto riguarda molte abitazioni, aziende, strade vi sia da riprendere con coraggio e decisione per rilanciare la vita comune. So che ce la farete con l’aiuto dello Stato e del governo.”

L’incontro con i sindaci: l’accoglienza per Mattarella

E poi Cesena prima di Ravenna per un nuovo incontro con i volontari e una tappa al municipio di una delle città più colpite dall’alluvione, Mattarella non si è fermato un attimo, spostandosi infine verso l’ultima tappa di Faenza. Qui c’è stato il colloquio con i sindaci riuniti dei comuni alluvionati (108 in totale). I primi cittadini hanno accolto il capo dello Stato cantando Romagna Mia, per essere poi rassicurati da Mattarella sulle prossime mosse dello Stato a favore del territorio.