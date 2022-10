Festa di laurea senza aver finito gli esami: il presunto suicidio di uno studente

Bologna, uno studente aveva organizzato una festa di laurea senza però finire gli esami: si sarebbe lanciato da un ponte.

Aveva organizzato una festa di laurea, ma non aveva terminato gli esami. Uno studente di 23 anni fuorisede avrebbe compiuto un gesto estremo suicidandosi lanciandosi da un ponte. Lo scorso 7 ottobre è stato ritrovato un corpo senza vita nel fiume Reno, sotto al Pontelungo: era quello del ragazzo.

L’allarme è stato lanciato da alcuni operai che stavano lavorando in quella zona. Giunte sul posto le forze dell’ordine.

Il ritrovamento del cadavere ha turbato gli abitanti dell’intero quartiere. Diverse le persone che si sono radunate sul ponte durante la mattinata, mentre inquirenti, vigili del fuoco e staff del 118 stavano lavorando. Le forze dell’ordine hanno approfondito un punto particolare a ridosso del ponte, dove è stato trovato anche un materasso abbandonato coperto da un lenzuolo bagnato.

La verità dei fatti scoperta grazie al cellulare

FanPage informa che la verità su quanto accaduto allo studente, presunto suicida, sarebbe arrivata dal cellulare del 23enne e dalle dichiarazioni di amici e persone che conoscevano la vittima. Per avere la conferma del suicidio sarà necessario attendere i risultati dell’autopsia che sarà a breve svolta dal medico legale.

Festa di laurea senza aver finito gli esami: aveva informato parenti e conoscenti

Il cadavere ritrovato sarebbe quello di uno studente universitario fuorisede.

È molto probabile che si sia suicidato. Questa eventualità è stata confermata dagli stessi inquirenti dopo le opportune indagini. Come informa il Corriere di Bologna, pare che il ragazzo avesse informato parenti e conoscenti che fosse in procinto di terminare gli studi e che dovesse discutere la tesi di laurea. È stato accertato come in realtà il ragazzo dovesse terminare ancora diversi esami per raggiungere l’obiettivo.