Festa privata in un hotel a Cortina, 7 multati: due sono fuggiti in auto

Cortina, organizzano una festa privata in hotel senza rispettare le norme anti Covid: dopo il blitz dei carabinieri 7 multati, due fuggono in auto.

Cortina, organizzata una festa privata in hotel senza rispettare le norme anti Covid: il blitz

Il blitz dei carabinieri è avvenuto presso il Boutique Hotel Villa Blu, struttura a 4 stelle nel centro di Cortina d’Ampezzo.

I carabinieri volevano controllare che, durante la festa privata, fossero rispettate le norme anti Covid. Gli agenti hanno trovato 25 persone che non stavano rispettando le misure per il contenimento del virus.

Cortina, organizzata una festa privata in hotel senza rispettare le norme anti Covid: le sanzioni

Tra queste venticinque persone, sette sono state individuate e sanzionate. Tutte le persone multate erano turisti, meno una, il titolare del locale che ha dato il via libera all’organizzazione dell’evento privato e ha offerto il suo servizio.

Cortina, organizzata una festa privata in un hotel senza rispettare le norme anti Covid: la fuga

Due persone, dopo l’arrivo dei carabinieri, hanno tentato la fuga. Un cliente americano ubriaco è riuscito a fuggire via dalla festa a bordo della sua automobile, con a bordo un’altra persona, imboccando una pista ciclabile off limits per i mezzi a motore. Il Suv è stato bloccato dalle forze dell’ordine che hanno poi fatto tutti gli accertamenti sul conducente.