Festa scudetto del Napoli, ragazza investita sul marciapiede: gravissima

Voleva solo fare festa per lo scudetto del Napoli, ragazza investita e ricoverata in codice rosso all'ospedale di Frattamaggiore

Momenti di gioia rovinati da una manovra pirata nel corso della festa scudetto del Napoli, con una ragazza investita sul marciapiede: la vittima pare sia gravissima. Una 20enne di Casoria era con tre amici quando una Fiat Stilo li ha centrati con violenza ed ha ridotto la giovane in fin di vita. Tutto è accaduto durante la notte appena trascorsa, con la vettura pirata che è piombata su quattro ragazzi, in giro per festeggiare l’evento.

Festa scudetto del Napoli, ragazza investita

Secondo i media il gruppo era su un marciapiede nei pressi della caserma dei carabinieri quando è avvenuto l’investimento. Alla guida della vettura c’era un uomo di 43 anni che è fuggito a piedi ma i carabinieri lo hanno identificato grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. L’uomo è stato denunciato.

L’inseguimento ed il fermo di un 43enne

Da quanto si apprende i feriti hanno tutti tra i 20 e i 31 anni e sarebbero stati trasferiti negli ospedali Cardarelli di Napoli, San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e Villa dei Fiori di Acerra. Purtroppo di loro la 20enne è quella che ha subito traumi più severi. La ragazza è ricoverata Frattamaggiore in codice rosso con trauma cranico ed emorragia celebrale ed è in pericolo di vita.