Navalny, fiaccolata bipartisan oggi a Roma: ci saranno le delegazioni di tutti i partiti

È stata fissata per oggi pomeriggio a Roma la fiaccolata per rendere omaggio a Alexei Navalny, il principale oppositore politico di Putin recentemente venuto a mancare durante la sua prigionia. Durante l’iniziativa, voluta da Azione di Carlo Calenda, saranno assenti simboli di partito. Anche se è confermata la presenza delle delegazioni di tutti i partiti politici, sono molti i leader che invece non parteciperanno all’evento.

Ci saranno anche i sindacati

La fiaccolata avrà inizio oggi, 19 febbraio 2024, in piazza del Campidoglio intorno alle 18:30 senza alcun simbolo di partito, la politica ha così dato il suo consenso all’iniziativa voluta da Azione di Carlo Calenda. È già stata confermata la presenza di delegazioni appartenenti a tutti i partiti, mentre saranno assenti diversi leader.

Stando alle informazioni condivise, la segretaria del PD Elly Schlein parteciperà, mentre all’appello mancano praticamente tutti i leader del centrodestra che mostrerà il suo supporto tramite una delegazione. Nemmeno Conte del M5S prenderà parte all’iniziativa. Saranno invece presenti i sindacati con Cgil, Cisl e Uil.

Una giornata importante per la moglie di Navalny

Quella di oggi è una giornata importante anche per la moglie di Navalny, la vedova è infatti attesa a Bruxelles per incontrare i ministri degli affari Esteri dell’Unione Europea. Yulia Navalnaya ha già espresso le sue opinioni in merito alla morte del marito ed ha accusato direttamente Putin di essere responsabile per ciò che è avvenuto.