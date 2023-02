Fiano Romano, auto si schianta contro albero: 4 ragazzi in codice rosso

Grave incidente sulla via Tiberina: 4 ragazzi finiscono in ospedale

Grave incidente nella notte a Fiano Romano, in provincia di Roma, ad una decina di giorni di distanza da un altro sinistro stradale avvenuto nella vicina Fonte Nuova: nella notte tra venerdì e sabato 4 febbraio, infatti, un’auto che trasportava a bordo 5 giovanissimi fra i 16 e i 22 anni si è schiantata contro un albero sulla via Tiberina, con gravi conseguenze per quasi tutti i i passeggeri a bordo.

Quattro degli occupanti sono stati trasportati d’urgenza in codice rosso ai più vicini ospedali, ovvero il Gemelli e il Sant’Andrea: per fortuna, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente

Non è ancora dato sapere con precisione cosa abbia potuto far sbandare l’automobile dove viaggiavano i 5 ragazzi. Le informazioni in nostro possesso fino a questo punto, come riporta Roma Today, sono che l’incidente è avvenuto intorno alle tre di notte all’altezza del km 23 e del civico 117.

La vettura era guidata da un 21enne al momento dell’incidente, avvenuto per l’appunto per cause ancora da chiarire. Dopo aver colpito un albero a velocità sostenuta, la vettura si è scontrata con un’altra pianta vicina.

Immediato l’intervento del 118 che ha trasportato i feriti nelle più vicine ospedaliere, ma anche delle forze dell’ordine dei Carabinieri, giunti sul posto per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.