L'azienda di Castelbuono debutta al Sirha 2025, unendo Sicilia e Francia in una celebrazione della pasticceria, cultura e innovazione. E il panettone diventa simbolo di dialogo e Made in Italy

Alla sua prima partecipazione al Sirha 2025 di Lione, Fiasconaro ha portato in scena una narrazione che intreccia tradizione e innovazione, dimostrando come la pasticceria possa diventare ponte culturale tra Sicilia e Francia. Con una storia che affonda le radici nella piccola Castelbuono, l’azienda che oggi è considerata una regina dei lievitati venduti in tutto il mondo, si è fatta ambasciatrice di un dialogo che unisce creatività e sapori, influenze tecniche e artistiche. Protagonista assoluto, il panettone, non solo emblema del “Made in Sicily”, ma anche della capacità di raccontare storie e territori, è stato celebrato come simbolo universale capace di parlare al pubblico francese con lo stesso calore con cui conquista i cuori italiani.

Fiasconaro al Sirha 2025: pasticceria, storia e creatività

Il cuore della presenza di Fiasconaro al Sirha è stata la tavola rotonda del 26 gennaio, un evento che ha visto dialogare personalità di spicco del mondo della pasticceria e della comunicazione. Agata Fiasconaro, figlia del maestro Nicola e brand manager dell’azienda, ha discusso assieme ad Angelo Musa – campione del mondo di pasticceria, Mof e capo pasticciere esecutivo di alberghi di lusso tra Parigi e Dubai – e Livia Chiriotti, direttrice della rivista Pasticceria Internazionale, dell’evoluzione della pasticceria come disciplina tecnica e culturale, analizzando come Sicilia e Francia si siano scambiate influenze e contaminazioni a tavola negli anni.

Tra memoria storica e sperimentazione, il focus è stato posto sulla duttilità della pasticceria, capace di raccontare eventi, pratiche sociali e movimenti artistici. Musa ha celebrato la Sicilia come fonte di ispirazione continua, mentre Chiriotti ha sottolineato l’importanza di uno scambio costante di tecniche e talenti, evidenziando come queste interazioni abbiano arricchito entrambi i Paesi.

Panettone e lusso: un binomio che conquista il mondo

Non solo pasticceria, ma anche lusso: Fiasconaro ha ribadito il proprio ruolo pionieristico nella collaborazione con marchi iconici come Dolce&Gabbana, trasformando il panettone in un prodotto simbolo di artigianalità e raffinatezza. Citato anche in letteratura, come nel caso della recente pubblicazione francese Les 101 mots de la Pâtisserie, e celebrato con creazioni innovative come Il Gattopardo – versione aggiornata del “Trionfo di Gola”, citato da Tomasi di Lampedusa nel suo capolavoro, e frutto dell’abilità dei maestri pasticceri Nicola e Mario Fiasconaro – il panettone rappresenta oggi un emblema di tradizione reinterpretata.

Fiasconaro dimostra ancora una volta che la pasticceria può essere non solo un’arte dolciaria, ma anche un mezzo per fare cultura, rafforzando il prestigio del Made in Sicily e il legame con il pubblico internazionale.