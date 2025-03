"La Figlia Oscura" sbarca in tv: ecco perché non dovete perdervi il film tra...

Finalmente sta per arrivare in tv il film “La Figlia Oscura“, tratto dal romanzo di Elena Ferrante, l’amatissima autrice de “L’Amica Geniale.” Film che non dovete assolutamente perdere, ora scopriremo perché.

“La Figlia Oscura”: la trama del film

“La Figlia Oscura” è un film di genere drammatico diretto da Maggie Gyllenhaal (sorella di Jake), e basato sul romanzo di Elena Ferrante. La protagonista si chiama Leda Caruso, professoressa universitaria americana, che parte per una vacanza solitaria in Grecia, vicino a Corinto. Qui Leda conosce Nina, una giovane madre, che sta cercando la figlia di 3 anni, Elena, scomparsa in spiaggia. Sarà proprio Leda a ritrovare la piccola e a restituirla alla madre. Per Leda però sarà l’inizio di una lunga fase di introspezione, il passato tornerà a galla con violenza, in particolare legato al rapporto con le sue due figlie. Leda si troverà quindi a fare i conti con le scelte che ha fatto in passato, quando si sentiva sola e fragile e non pronta a diventare madre.

“La Figlia Oscura”: 5 motivi per non perdersi il film

“La Figlia Oscura” è uno di quei film da non perdersi, vediamo insieme il perché. Ecco 5 motivi:

In primis perché è basato sul romanzo di Elena Ferrante, e visto il grande successo de “L’Amica Geniale”, guai a perdersi quest’altro capolavoro della scrittrice; Le tematiche affrontate sono molto forti, riguardano non solo la maternità e le sue contraddizioni, ma anche le scelte di vita, e possono portare a riflettere molti di noi; Nel film viene affrontato anche un tema tabù, ovvero i sentimenti conflittuali di una madre nei confronti delle figlie femmine; L’esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal è da voto altissimo, da sottolineare la grande attenzione ai particolari; Il cast d’eccezione del film, nei panni di Leda troviamo infatti l’attrice Olivia Colman, mentre Nina è interpretata da Dakota Johnson. Nel cast anche Ed Harris e Peter Sarsgaard.

“La Figlia Oscura”: dove vedere il film

“La Figlia Oscura” andrà in onda in prima visione domani, giovedì 13 marzo 2025, su Rai Movie. Per chi non riuscisse a vederlo, lo troverà poi in streaming su RaiPlay. Altrimenti lo potete trovare, a noleggio, su alcune delle principali piattaforme di streaming, come Prima Video e Tim Vision.