Filippa Lagerback compie 50 anni: il messaggio di Luciana Littizzetto

Filippa Lagerback ha spento 50 candeline e tra coloro che le hanno voluto fare gli auguri tramite social vi è anche l’amica Luciana Littizzetto.

Filippa Lagerback compie 50 anni: gli auguri della Littizzetto

Molto presto Filippa Lagerback e tutta la squadra di Che Tempo Che Fa tornerà in onda su Nove e nel frattempo la modella ha spento le sue 50 candeline in compagnia della famiglia. Sui social però c’è chi non ha perso occasione per farle gli auguri, e la sua amica Luciana Littizzetto ha condiviso un loro scatto ironico e ha scritto: “Buon compleanno gemella diversa! Sii sempre gnocca, dentro e fuori”. Filippa Lagerback ha risposto: “Ti adoro”. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto gli auguri alla conduttrice per l’importante traguardo raggiunto e non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita privata.

Di recente il marito di Filippa Lagerback, Daniele Bossari, ha confessato di aver attraversato un periodo difficile e di essere riuscito a superarlo proprio grazie a sua moglie. A proposito del suo amore per la moglie, Bossari ha dichiarato: “La sua ironia. La capacità che ha di farmi ridere fino alle lacrime con sagacia e acume: è velocissima nel fare battute su tutto e questa cosa non l’avevo trovata in nessuna. Penso che lei, in generale, sia molto più evoluta di me come essere umano e lo è naturalmente, senza leggere tutti i libri che leggo io. Lei c’è stata sempre e quando dico sempre, è sempre”.