Ospite nel salotto di Diletta Leotta, Filippo Magnini ha parlato della sua attuale fidanzata, Giorgia Palmas, definendola come la sua donna ideale.

Filippo Magnini a Diletta Leotta: “Giorgia Palmas la donna ideale”

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono stati ospiti di Diletta Leotta per il suo podcast “Mamma Dilettante“. La coppia ha raccontato diversi aneddoti della loro relazione e, soprattutto, di come si sono conosciuti. Ecco cosa ha detto in proposito l’ex nuotatore: “Avevamo un amico in comune, Alessandro Martorana. Una volta gli dissi: ‘Devi farmi conoscere Giorgia’. Le aveva proprio i tratti fisici che mi piacciono, occhi scuri, mora e le forme al posto giusto.”

Filippo Magnini e Giorgia Palmas: la storia d’amore

Filippo Magnini ha continuato a raccontare di come alla fine, cena dopo cena con gli amici in comune, una volta sono rimasti solo in quattro e, finita la cena lui ha chiesto a Giorgia se poteva riaccompagnarla a casa e lei ha accettato: “è in quel momento che è scoccata la scintilla.” Filippo ha voluto aprirsi con lei raccontandole del momento difficile che stava passando, poco dopo infatti sarebbe stato accusato di doping. Per la Palmas è stato importante, perché se le ha raccontato tutto è perché a lei teneva davvero. Oggi Giorgia e Filippo stanno insieme da 7 anni e hanno avuto una figlia, Mia. Giorgia Palmas è madre anche di Sofia, avuta dall’ex Davide Bombardini.