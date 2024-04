Filippo Mosca, in arrivo la sentenza del processo in Romania

Filippo Mosca, 29enne italiano detenuto nel carcere di Porta Alba in Romania con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti, è in attesa della sentenza d’Appello che dovrebbe arrivare oggi.

Oggi la sentenza d’Appelo per il caso di Filippo Mosca

I giudici, secondo quanto confermato anche dalla madre del ragazzo, comunicheranno la loro decisione senza entrare in udienza. In primo grado, il 29enne italiano, è stato condannato dalle autorità romene a 8 anni di carcere. I magistrati della Romania, nonostante la denuncia della famiglia Mosca e dei legali per le condizioni disumane all’interno delle celle, avevano deciso di respingere la richiesta dei domiciliari. Claudia Crimi, la fidanzata del 29enne, in questi giorni è stata in Romania per stare al suo fianco prima della comunicazione della sentenza.

Accusato di traffico internazionale di stupefacenti

Filippo Mosca è stato arrestato dopo che un’amica italiana gli aveva chiesto di far recapitare nella sua stanza un pacco contenente sostanze stupefacenti, anche se la ragazza aveva raccontato al 29enne di essere in attesa di un pacco dall’estero con all’interno prodotti per la cura della pelle e cosmetici. Al suo interno, invece, le autorità hanno trovato 150 grammi di droga che la ragazza ha sempre negato di acquistare. Mosca è stato sentito insieme all’amico Luca Cammalleri anche lui detenuto e alla destinataria del pacco incriminato, dalle autorità della Romania: è stato trattenuto sulla base di intercettazioni tradotte erroneamente dall’italiano.

