In tanti si domandano quando sarà la finale del Grande Fratello. Ecco che Alfonso Signorini ha dato una preziosa anticipazione.

Finale Grande Fratello: Alfonso Signorini svela la data

Nelle ultime settimane si era ipotizzato che quest’anno il Grande Fratello sarebbe andato avanti per tutta la stagione televisiva e quindi fino a maggio.. Era stato inoltre lo stesso Alfonso Signorini, solamente qualche giorno fa, ha dire agli inquilini che avevano solamente superato la prima metà della loro avventura. Dentro la Casa avevano così ipotizzato che questa edizione potesse davvero finire a maggio o a giugno. Il calo degli ascolti ha fatto però cambiare idea a Mediaset.

Grande Fratello, finale anticipata

Non si arriverà quindi a giugno e nemmeno a maggio, il Grande Fratello finirà a fine marzo. Ecco le parole di Alfonso Signorini: “so che voi ogni volta entrate in paranoia quando parlo del giro di boa ed entrate in confessionale a chiedere se il programma finirà a maggio o giugno. Allora stasera vi svelo quando finiremo. Ragazzi tranquilli che finiamo a fine marzo. Quindi sereni che manca ancora poco e ci siamo quasi, tra un mese e mezzo ci sarà la tanto attesa finale.”