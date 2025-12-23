Finanziamenti SISSA: oltre 5 milioni di euro dal Fondo Italiano per la Scienza

La SISSA ha ottenuto finanziamenti sostanziali per progetti di ricerca innovativi nel settore della biofisica e in altri ambiti scientifici.

Un significativo traguardo è stato raggiunto dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, che ha ricevuto tre cospicui finanziamenti per un totale di quasi 5,5 milioni di euro dal Fondo Italiano per la Scienza (FIS). Questi fondi, erogati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), andranno a sostenere progetti di ricerca di elevato spessore scientifico, dimostrando l’importante ruolo che la SISSA riveste nel panorama della ricerca accademica.

I finanziamenti sono stati assegnati ai progetti di tre ricercatori: Giovanni Bussi, Nicola Gigli e Gianluigi Rozza, che operano rispettivamente nei settori della biofisica, dell’analisi geometrica e del calcolo scientifico. Questo risultato è particolarmente rilevante considerando le dimensioni della faculty della SISSA, che conta meno di cento membri, una cifra ridotta rispetto ad altre istituzioni di ricerca con cui compete.

Un riconoscimento prestigioso

Il Fondo Italiano per la Scienza, giunto alla sua terza edizione, si ispira ai criteri di selezione rigorosi dell’ERC (European Research Council), il principale ente di finanziamento europeo per la ricerca scientifica. In questa tornata, sono stati premiati complessivamente 326 progetti selezionati tra oltre 5.000 candidature, coprendo vari ambiti delle scienze fisiche, ingegneria, scienze della vita e scienze sociali.

Il risultato ottenuto dalla SISSA è quindi da considerarsi un vanto per l’istituzione, poiché sottolinea l’eccellenza della ricerca condotta al suo interno. Andrea Romanino, Direttore della SISSA, ha commentato: “Questo riconoscimento non solo premia il talento dei nostri ricercatori, ma evidenzia anche la qualità della ricerca che svolgiamo. Ottenere tre finanziamenti FIS in un’unica tornata, pur avendo una faculty così ristretta, dimostra la nostra capacità di contribuire significativamente al progresso della ricerca, sia fondamentale che applicata”.

I progetti finanziati

I progetti finanziati dalla SISSA, che inizieranno nel 2026, si concentreranno su aree di ricerca d’avanguardia. Giovanni Bussi si occuperà di biofisica, un campo che studia i fenomeni biologici attraverso approcci e strumenti fisici. Nicola Gigli, invece, esplorerà l’analisi geometrica, una disciplina che si occupa delle proprietà geometriche degli oggetti, mentre Gianluigi Rozza si focalizzerà sul calcolo scientifico, un’area che combina matematica e informatica per risolvere problemi complessi.

A questi tre progetti, già attivi nell’ambito del FIS 2, si aggiunge anche il lavoro della neuroscienziata Alessia Soldano, che ha ottenuto il finanziamento nel 2025. Ciò evidenzia ulteriormente la capacità della SISSA di attrarre risorse e talenti, contribuendo al riconoscimento di Trieste come un centro di eccellenza scientifica internazionale.

Il futuro della ricerca alla SISSA

La SISSA continua a dimostrare di essere un polo di attrazione per la ricerca, capace di competere con istituzioni di maggiori dimensioni. Questo successo non solo rappresenta un segnale di fiducia nella qualità della ricerca italiana, ma sottolinea anche l’importanza di investire in scienze fondamentali per il futuro. La capacità di attrarre finanziamenti in un contesto nazionale complesso è un indicatore chiave della vitalità e del potenziale della comunità scientifica italiana.

I finanziamenti ottenuti rappresentano un’opportunità unica per la SISSA e i suoi ricercatori di proseguire nella loro missione di esplorare frontiere nuove e stimolanti della conoscenza. La combinazione di talento, innovazione e sostegno economico aprirà sicuramente la strada a scoperte significative che potrebbero avere un impatto duraturo in vari campi della scienza.