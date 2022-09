Finestrino dell’aereo si rompe sul volo Varsavia-New York: panico tra i passeggeri

Si rompe il finestrino di un aereo della Poland Airlines diretto a New York: le immagini sono state diffuse su TikTok da un passeggero.

Attimi di paura quelli vissuti dai passeggeri di un aereo polacco diretto a New York: il finestrino si è rotto, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze.

Si rompe il finestrino di un aereo diretto a New York

Un passeggero di un volo di linea ha condiviso un video su TikTok del momento in cui un finestrino dell’aereo in cui viaggiava si è rotto.

L’utente, un certo Tristan, stava volando su un velivolo della Poland Airlines da Varsavia a New York, quando si è verificato l’incidente.

Fortunatamente l’aereo si trovava già nei pressi dell’aeroporto, ed è stato effettuato un atterraggio sicuro al JFK, come riportato dal The Aviation Herald. La compagnia aerea ha poi affermato che a rompersi è stato lo strato elettrofotocromatico utilizzato per scurire il vetro, mentre il finestrino è rimasto intatto.

La dinamica dell’incidente e il video

Mentre l’aereo si trovava già in fase di atterraggio nei pressi dell’aeroporto John F Kennedy, il finestrino si è improvvisamente incrinato. Il video dell’utente a bordo mostra tre passeggeri in fila accanto al finestrino del Boeing 787-8 che si allontanano rapidamente dai loro posti. Una donna urla e avverte i membri dell’equipaggio di volo di ciò che sta accadendo. Un messaggio di sicurezza esorta i passeggeri a mantenere la calma.