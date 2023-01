A Forlì un'auto finisce in un fosso. Ancora ignota la dinamica dell'incidente. Il conducente della vettura è ricoverato in gravi condizioni.

Nel comune di Forlì un’auto protagonista di un terribile incidente è finita in un fosso.

È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre la vettura e il suo conducente da quella posizione.

Finisce con l’auto nel fosso: grave incidente a Forlì

La vicenda è avvenuta, come si apprende da RomagnaUno., in via Lughese, a Forlì. La vettura coinvolta nel sinistro è una Peugeot che è finita in un fosso, con le ruote rivolte verso l’alto e il conducente ancora all’interno dell’abitacolo.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, ma quasi sicuramente chi era alla guida dell’auto potrebbe aver perso il controllo andando fuori strada. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasporato in ospedale in gravi condizioni il conducente della Peugeot, che fortunatamente non è in pericolo di vita.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Per estrarre il conducente dall’abitacolo e la macchina da quella posizione sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco.

I pompieri, oltre a dare una mano con i soccorsi, hanno dovuto mettere in sicurezza tutta la zona per evitare che altre auto sopraggiungessero anche a velocità sostenuta sul luogo del sinistro.