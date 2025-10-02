“Vengo a prenderti, finisco in carcere”, prosegue la faida tra Cardi B e Nicki Minaj

Scontro online tra Cardi B e Nicki Minaj: insulti e provocazioni su X che hanno coinvolto album, esibizioni e aspetti personali di entrambe.

La rivalità tra Nicki Minaj e Cardi B rappresenta una delle faide più discusse nel mondo della musica contemporanea. Quello che inizialmente sembrava uno scontro tra due artiste rivali per il successo nelle classifiche si è trasformato nel tempo in un conflitto personale dai toni sempre più accesi, coinvolgendo insulti pubblici, famiglie e persino accuse gravi legate alla vita privata.

Negli ultimi giorni, la tensione è nuovamente esplosa, dimostrando come la competizione tra le due rapper vada ben oltre la musica e sfoci in un conflitto che preoccupa per la sua intensità e per le implicazioni emotive e personali.

La rivalità tra Nicki Minaj e Cardi B si riaccende

La storica faida tra Nicki Minaj e Cardi B ha conosciuto un nuovo picco di tensione la scorsa settimana. Secondo quanto riportato, la scintilla sarebbe scaturita da un commento della Minaj sul prezzo del nuovo album di Cardi B, “Am I The Drama?”, accusando la collega di averlo venduto a 4,99 dollari per scalare le classifiche, commentando: “io non venderei mai un mio album per il prezzo di un hot dog”. A partire da quel momento, le due rapper hanno dato vita a uno scambio di insulti sui social media che ha coinvolto non solo la loro musica, ma anche i rispettivi figli e familiari, con accuse di droghe, gelosie e offese personali.

“Ma i marchi con cui collabora sono d’accordo del fatto che questa donna ha drogato molti uomini e che per anni ha insultato i bambini e desiderasse la loro morte?. Cara Kulture, tua madre è incinta di un’altra scimmietta da aggiungere alla cucciolata. Tua mamma è gelosa dei capelli di mio figlio, perché sono più lunghi di tutti e quattro voi scimmie calve messe insieme”.

L’episodio non è stato isolato: la rivalità tra le due risale al 2018, quando Cardi B tentò di aggredire Minaj durante una settimana della moda a New York, episodio che aveva già acceso i riflettori sul loro conflitto.

“Vengo a prenderti, finisco in carcere”, prosegue la faida tra Cardi B e Nicki Minaj

L’acceso scambio di messaggi pubblici su X ha dimostrato come la rivalità sia degenerata ben oltre la semplice “catfight” da gossip. Minaj ha incitato i suoi fan a boicottare aziende legate a Cardi B, ricordando precedenti episodi di dissidi pubblici con altre artiste come SZA e Megan Thee Stallion.

Cardi B, dal canto suo, ha denunciato i comportamenti della rapper, suggerendo che necessiti di supporto psicologico per affrontare traumi e abusi del passato, e ha chiesto di rispettare i suoi figli. Le critiche e le provocazioni si sono susseguite con toni sempre più personali e violenti, tanto che osservatori del settore hanno sottolineato come la disputa sia diventata molto più seria di una semplice rivalità professionale.

“Lasciami in pace brutta pazza, sono stufa di te! Tuo padre era un tossicodipendente e tuo fratello… sai cosa faceva al suo figliastro. I miei figli sono mostri? Guarda il tuo! Tuo figlio è lento… mi auguravi tanta negatività mentre ero incinta e guarda il karma cosa ha combinato a quel coso che è stato prodotto dalla tua pancia marcia. Sei gelosa dei miei figli perché sono belli e intelligenti ed è per questo che Dio ti ha punita con un figlio ritardato. Dimmi dove sei! Oggi finirò in carcere“.

Il confronto ha evidenziato come, dietro i post pubblici e le dichiarazioni provocatorie, si nascondano questioni di salute mentale, gestione della rabbia e conflitti familiari che richiederebbero interventi concreti.