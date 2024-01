È tempo di elezioni in Finlandia. Nello Stato sito all’estremo nord dell’Europa, il prossimo 11 febbraio ci sarà la votazione finale per le presidenziali. La scelta sul prossimo presidente si è ristretta ai nomi di due soli candidati: Alexander Stubb e Pekka Haavisto.

Finlandia, elezioni presidenziali: il primo turno

Nella giornata di ieri è andato in scena il primo turno delle elezioni presidenziali in Finlandia. Nessuno dei candidati in corsa, però, ha raggiunto il 50% delle preferenze: Alexander Stubb ha ottenuto il 27,2% dei voti, mentre l’ex ministro degli Esteri Pekka Haavisto ha toccato quota 25,8%. Molto distante, e per questo ormai fuori dai giochi, il presidente del Parlamento Jussi Halla-aho, terzo con il 19% delle preferenze. Il prossimo 11 febbraio andrà in scena la sfida a due alle urne.

Finlandia, elezioni presidenziali: si attende l’11 febbraio

“Questa era la semifinale e ora sembra che io e Pekka siamo in finale. La partita ricomincia da capo” – ha commentato Stubb a Helsinki subito dopo aver conosciuto i risultati. Anche Haavisto è pronto e lo fa capire con poche e semplici parole rilasciate qualche ora fa a commento del suo risultato ottenuto alle urne: “Occorre affrontare il secondo round a tutta velocità”. Si ricorda che il presidente uscente Sauli Niinisto non ha potuto ricandidarsi, avendo già vissuto due mandati consecutivi.