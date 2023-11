Giovedì 30 novembre la Finlandia chiuderà l’ultimo checkpoint operativo al confine con la Russia. La frontiera tra i due Stati è lunga circa 830 miglia.

La Finlandia chiuderà anche l’ultima frontiera con la Russia

Il primo ministro finlandese Petteri Orpo ha dichiarato in un comunicato che “la Russia sta consentendo la strumentalizzazione delle persone e le guida verso il confine finlandese in condizioni invernali rigide. La Finlandia è determinata a porre fine a questo fenomeno“. L’ultimo posto di blocco sarà chiuso alla mezzanotte di domani, serrando il confine orientale fino al 13 dicembre. La decisione arriva nel contesto di un crescente sforzo da parte di Helsinki per limitare i passaggi dalla Russia. Una spinta che si è intensificata dopo l’invasione dell’Ucraina dello scorso anno e l’ascesa del Paese alla NATO all’inizio del 2023. Il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, ha accusato la Russia di usare la migrazione come “strumento” per creare “pressione” lungo il confine, sottolineando che la NATO non ha ricevuto dalla Finlandia alcuna richiesta di supporto per la sorveglianza delle sue frontiere.

La decisione

Il ministro dell’Interno Mari Rantanen ha spiegato che è necessario chiudere l’intero confine orientale, aggiungendo che la decisione è stata presa per “proteggere la sicurezza nazionale della Finlandia contro questa operazione ibrida russa“. In un post sui social, la Guardia di frontiera finlandese ha scritto che “l‘obiettivo della Finlandia è porre fine agli ingressi illegali dalla Russia“, evidenziando che il Paese “si occupa della sicurezza dei propri confini e la Guardia di frontiera finlandese è pronta ad attuare rapidamente le nuove decisioni del governo“. Il valico era uno dei pochi punti di ingresso per i russi dopo che molti Paesi occidentali avevano chiuso lo spazio aereo e le frontiere, in risposta all’invasione di Kiev.

La reazione di Mosca

Il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko ha definito “irrazionale” la decisione di Helsinki di chiudere tutti i posti di controllo, chiarendo che danneggerà i cittadini finlandesi. “Hanno chiuso il confine, come possiamo reagire? I cittadini finlandesi soffriranno” ha chiosato Grushko a margine del forum Primakov Readings a Mosca. “Possiamo commentare alcune decisioni razionali, e allora possiamo cercare una qualche logica. Ma a volte le decisioni sono semplicemente irrazionali” ha spiegato, aggiungendo che solo 700 migranti hanno cercato di attraversare il confine russo-finlandese nell’ultimo periodo.