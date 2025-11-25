Finlandia in Allerta per Deficit di Bilancio: L'Europa Richiede Interventi Correttivi

Recentemente, la Commissione europea ha lanciato un avviso alla Finlandia riguardo le sue spese pubbliche, che superano i limiti consentiti. Questo avvertimento è stato comunicato durante la revisione semestrale delle finanze pubbliche dei vari Stati membri, un processo che verifica la conformità ai parametri di bilancio stabiliti dall’Unione Europea.

Le procedure per deficit eccessivo (EDP) sono state attivate per segnalare preoccupazioni sulla salute finanziaria di un Paese.

La Commissione non esita a imporre sanzioni se le misure correttive non vengono adottate. Questo è particolarmente significativo dopo il periodo di flessibilità concesso durante la pandemia, che ha portato a una recessione senza precedenti.

Le sfide della Finlandia

La Finlandia, un tempo modello di stabilità fiscale, si trova ora nella stessa categoria di Paesi con debiti elevati come Francia e Italia. Il deficit del governo finlandese è previsto oltrepassare il limite del 3% del PIL per i prossimi due anni, il che solleva interrogativi sulla sostenibilità delle sue finanze pubbliche. Il Commissario all’Economia, Valdis Dombrovskis, ha dichiarato che il deficit non è giustificato esclusivamente dall’aumento delle spese per la difesa, che sono state ampliate a causa delle crescenti tensioni geopolitiche.

Impatto delle spese per la difesa

Le recenti modifiche alle norme consentono un incremento temporaneo delle spese per la difesa fino all’1,5% del PIL, ma ciò non basta a coprire il deficit crescente di Helsinki. Le pressioni economiche e le necessità di bilancio sociale, unite alla necessità di un potenziamento della difesa, complicano ulteriormente la situazione finanziaria del Paese.

Situazione in altri Stati membri

Oltre alla Finlandia, la Commissione ha esaminato anche altri Stati membri, scoprendo che Croazia, Lituania e Spagna non stanno rispettando le previsioni di bilancio a lungo termine. A meno che non vengano intraprese azioni correttive, rischiano di ricevere avvertimenti simili durante la prossima revisione semestrale prevista per giugno.

Il caso della Romania

Contrariamente alla Finlandia, la Romania ha ricevuto elogi per le sue recenti riforme economiche, evitando così misure drastiche come la sospensione dei fondi europei. Tuttavia, con un deficit previsto dell’8,4% del PIL, la nazione dovrà affrontare sfide significative per mantenere la propria stabilità economica.

La situazione in Germania e Francia

La Germania, pur essendo riuscita a evitare avvertimenti, sta pianificando un aumento delle spese per stimolare la crescita, un approccio rischioso considerando le incertezze globali. D’altro canto, la Francia si trova in una crisi di bilancio, con il suo primo ministro che fatica a garantire la conformità del bilancio per il 2026, complicata da emendamenti contrastanti in parlamento.

Italia: segni di miglioramento

In un contesto di difficoltà, l’Italia sembra mostrare segni di ripresa con un deficit previsto in calo al 2,6% del PIL. Tuttavia, il debito rimane elevato e il Paese deve continuare a dimostrare una gestione responsabile delle finanze pubbliche per uscire dalla procedura di deficit eccessivo.

L’Unione Europea sta affrontando un momento critico per il rispetto delle regole di bilancio. La situazione della Finlandia mette in evidenza le sfide che molti Stati membri devono affrontare nel tentativo di mantenere la stabilità economica in un contesto globale instabile.