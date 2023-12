Fiordaliso in lacrime: "Non sono stata una brava madre"

Fiordaliso è scoppiata in lacrime parlando per la prima volta del suo rapporto con suo figlio.

Fiordaliso in lacrime

Fiordaliso ha raccontato tra le lacrime i retroscena sul rapporto con suo figlio, avuto quando lei era ancora giovanissima. “Mio figlio Sebastiano l’ho avuto fortemente anche se ero una bambina”, ha confessato la cantante, e ancora: “Ci fu una grossa litigata con mio padre perché nella sua testa pensava che mi sarei rovinata la vita”. Fiordaliso ha aggiunto anche: “Qui dentro al Grande Fratello ho rivalutato il mio ruolo di madre. Purtroppo con mio figlio non ci capivamo molto allora, 15 anni di differenza non sono semplici. Non ero pronta e non gli ho dato l’affetto che meritava”. Parlando del suo rapporto con suo figlio Sebastiano, la cantante non è riuscita a trattenere le sue lacrime di commozione e in tanti, tra i fan del programma, si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi. Per il momento sulla questione non è dato sapere di più, e ai fan non resta che attendere.

Al GF Sebastiano ha inviato una commovente lettera a sua madre in cui ha scritto: “Ti guardiamo, ci manchi, ci manca la tua presenza. Io ricordo sempre con grande amore quella ragazzina ribelle che forse non aveva capito molto della vita ma sapeva cantare, e quello è stata la mia fortuna”.