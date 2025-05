Dopo anni di successi televisivi e radiofonici, Fiorello potrebbe essere pronto a riaccendere i microfoni di Radio2. Secondo quanto riportato da Adnkronos, lo showman starebbe valutando un clamoroso ritorno nella storica fascia oraria che fu di Viva Radio2, il programma cult che ha segnato un’epoca dell’intrattenimento italiano.

L’ultima puntata di Viva Rai2 di Fiorello

L’ultima puntata di Viva Rai2! ha chiuso in grande stile, raggiungendo il 10 maggio un record storico per entrambe le edizioni del morning show di Rai 2: il programma ha infatti toccato il 24,3% di share con 1.300.000 spettatori, segnando il miglior risultato di sempre. Fiorello, insieme a Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e il resto del cast, ha salutato il pubblico con una puntata ricca di ospiti speciali.

Fiorello, clamorosa novità scatena i fan: “Sarà un annuncio a sorpresa”

Fiorello potrebbe concedersi un regalo di compleanno davvero speciale, da condividere con il suo pubblico. Stando a voci sempre più insistenti, il popolare artista siciliano starebbe pianificando un ritorno sorprendente sulle frequenze radiofoniche proprio in occasione dei suoi 65 anni, il prossimo 16 maggio.

Secondo quanto rivelato da Adnkronos, lo showman sarebbe pronto a riprendersi la fascia oraria del primo pomeriggio, quella che un tempo ospitò l’indimenticabile Viva Radio2. Le indiscrezioni parlano di un ritorno preceduto da un annuncio a sorpresa poche ore prima dell’esordio.

La durata del nuovo programma resta ancora avvolta nel mistero: le puntate in arrivo potrebbero essere solo un’anteprima, preludio a un ritorno più strutturato in autunno. Per ora, tutto è mantenuto nel massimo riserbo. L’unico dettaglio trapelato finora è un titolo provvisorio, Radio2 Extra, che gira tra le voci di corridoio, ma senza alcuna conferma ufficiale.