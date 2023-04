Carro di un treno merci deragliato, Giani: "Massima solidarietà ai tanti pendolari costretti a non viaggiare in treno".

Deragliato il carro di un treno merci, il sinistro ha coinvolto il treno Intercity notte Milano-Salerno, che è rimasto fermo all’altezza della stazione di Zambra (Firenze) per un’avaria. A bordo 160 passeggeri bloccati per diverse ore, un caos iniziato dalle 2 della scorsa notte. Il treno, rimasto in panne per alcuni danni all’impianto elettrico, è stato infine trainato via da un locomotore a gasolio. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha espresso la sua solidarietà ai pendolari “costretti a non viaggiare in treno”. Il treno merci che ha deragliato si trovava sulla stessa linea dell’Intercity. Sul posto Polfer, Rfi e polizia municipale.

Carro deragliato a Firenze: l’incidente ha provocato ritardi

Come informa Controradio, l’incidente avvenuto presso la stazione di Zambra ha causato notevoli ritardi, anche di due ore, e la cancellazione di numerosi treni ad alta velocità presso la Stazione centrale di Milano. Si segnalano, inoltre, lunghe code alle biglietterie di Italo. Disperati i numerosi passeggeri che cercano di salire sui pochi treni in partenza.

In tutto 160 i passeggeri rimasti bloccati durante la notte

Sono 160 i passeggeri rimasti bloccati a bordo dell’Intercity durante la notte. Il Gazzettino informa come il treno, dopo essere stato rimorchiato, è giunto presso la stazione di Prato. Eugenio Giani ha espresso “massima solidarietà ai tanti pendolari costretti a non viaggiare in treno. Quello che è accaduto dimostra ancora una volta che il passante sotterraneo dell’alta velocità a Firenze è sempre più necessario”.