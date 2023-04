Un uomo di 60 anni è stato denunciato per aver ucciso a coltellate un pastore tedesco e per aver ferito una rottweiler

Sgomento a Molinella, nella provincia di Bologna, dove un Pastore Tedesco di nome Igor è stato ucciso brutalmente a coltellate da un uomo di 60 anni che era in giro a passeggio con il suo cane. Il 60enne ha colpito anche la Rottweiler Yuma ferendola, ma a quanto sembra avrebbe agito senza che i cani abbiano mostrato segni di aggressività.

Pastore tedesco ucciso a coltellate: denunciato un uomo di 60 anni

I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando il 60enne è stato avvicinato, mentre era a passeggio con il suo cane, da Igor e Yuma, usciti dal giardino della loro casa dopo che il loro padrone aveva aperto per sbaglio il cancello. L’uomo, per motivi che sono ancora da chiarire, ha aggredito i due cani colpendoli ripetutamente con un coltello. Il padrone dei due animali è sceso di corsa in strada, ma non ha fatto in tempo a salvare il Pastore Tedesco, che era steso al suolo in una pozza di sangue. Ferita anche la Rottweiler che, però, è riuscita a salvarsi. Sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno denunciato il 60enne per uccisione di animali e porto ingiustificato di arma da taglio.

Lo sdegno dei cittadini di Molinella

La storia è stata condivisa dal padrone dei due cani, che ha risposto ad alcuni commenti preoccupati degli abitanti di Molinella scritti in un gruppo cittadino: “Ho troppo dolore per commentare: so solo che era il mio adorato e fedele Igor, che non ha mai fatto del male a nessuno ed è morto annusando la sua cagnolina scodinzolando. Adesso per nostra fortuna ci è rimasta Yuma, anche se sta soffrendo quanto noi la sua mancanza.”