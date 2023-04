Mucche in autostrada sulla Siracusa-Catania: 4 persone ferite e 2 bovini morti

Continuano gli incidenti autostradali causati dalla presenza di animali sulla carreggiata. Stavolta si tratta di mucche. L’incidente è avvenuto sulla Siracusa-Catania nella serata di ieri, mercoledì 19 aprile. Quattro persone sono rimaste ferite e due ovini sono morti.

I dettagli sui feriti

L’impatto è avvenuto in prossimità dello

svincolo di Priolo e ha coinvolto ben tre auto. Per

ragioni che sono ancora al vaglio della Polizia stradale, i due ovini hanno fatto ingresso nel tratto

autostradale e nel giro di poco tempo sono stati centrati da tre auto, due Volkswagen Passat

e una Ford Mustang. I feriti viaggiavano sulle prime due auto che hanno impattato con le mucche: sulla prima un 63enne e un 61enne, che hanno avuto rispettivamente 15 e 5 giorni di prognosi. Sulla seconda un 79enne e 67enne, 3 e 7 giorni di prognosi ciascuno. Illese invece le persone a bordo della Ford. Dopo lo schianto la viabilità sul tratto autostradale interessato dall’incidente ha subìto forti rallentamenti, causati dalle operazioni di rimozione delle carcasse degli animali.

Animali in autostrada, chi paga i danni?

Quando si tratta di fauna selvatica, che appartiene allo Stato, il proprietario dell’animale non è individuabile in una specifica persona fisica o giuridica. Quanto accaduto stamattina in Sicilia succede raramente: è difficile infatti che all’interno dei tratti autostradali arrivinino mucche o capre lasciate al pascolo e sfuggite al controllo dei guardiani poiché le autostrade sono presidiate dalle barriere laterali e da vari tipi di ostacoli fissi ai margini delle carreggiate. Ma quando succede, come in questo caso, per ottenere il risarcimento bisogna interpellare l’ente proprietario o la società concessionaria incaricata della gestione del tratto stradale interessato. Essi hanno per legge la responsabilità oggettiva dei danni provocati dalle cose affidate alla loro custodia.