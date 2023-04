Incidente a Pian di Rota: scontro tra due auto

Donna incinta vittima di un incidente: rimane ferita nello scontro tra due auto, ma per lei e il bambino nessuna conseguenza.

Incidente a Pian di Rota, nel livornese: due auto sono state protagoniste di un violento scontro, nel quale è rimasta ferita una 35enne incinta.

Incidente a Livorno: ferita una donna incinta di 35 anni

Tragedia sventata nella mattinata di oggi, giovedì 20 aprile 2023, nella frazione di Pian di Rota, a Livorno. Nell’omonima via della frazione, infatti, si è consumato un incidente intorno alle ore 07:45 che ha visto protagonisti due veicoli.

Le due automobili si sono scontrate – per cause ancora da accertare – e ad avere la peggio è stata una donna di 35 anni, rimasta ferita, che si trovava alla guida di uno dei due mezzi coinvolti. Ad aggravare la situazione, il fatto che fosse incinta.

L’intervento del personale medico e le condizioni della donna

Sul posto è immediatamente intervenuto il personale sanitario del 112, avvertito prontamente da un mezzo Svs che stava transitando per il luogo dell’incidente. per prima cosa, i sanitari si sono sincerati delle condizioni di tutti i coinvolti, per poi dedicarsi alla donna incinta.

È stata chiamata un’altra ambulanza della Svs che ha prestato le prime cure alla 35enne, che era agitata e preoccupata per il suo bambino. È stata poi accompagnata in ospedale per i dovuti accertamenti. Fortunatamente entrambi stanno bene.