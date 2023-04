Tragedia a Rovato, nella provincia di Brescia, dove un ragazzo di appena 19 anni è morto a causa di un terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 Aprile. Il ragazzo di origini albanesi si è schiantato con la sua automobile contro un autoarticolato.

Rovato, scontro mortale tra auto e camion: perde la vita un 19enne

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulla Sp11 tra Coccaglio e Rovato, a poca distanza dalla linea ferroviaria sulla quale passano i binari della Milano-Venezia. Coinvolti due mezzi, un’auto e un camion, che si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio, il ragazzo 19enne che era alla guida della Ford Focus station wagon. Secondo una prima ricostruzione, pare che sia stato proprio il ragazzo ad invadere, per motivi ancora sconosciuti, la corsia dove stava viaggiando l’autoarticolato. Il camionista ha provato ad evitare la macchina, ma non ce l’ha fatta. Il ragazzo si è schiantato ad alta velocità anche contro un muro.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono arrivati ben presto i medici del 118 di Rovato, la Polizia stradale di Chiari insieme ai Vigili del fuoco di Brescia e Chiari. I pompieri hanno estratto il corpo del giovane dalle lamiere della sua auto distrutta, ma per lui non c’era già più nulla da fare. Il camionista è rimasto ferito, anche se non in maniera grave, ed è stato trasportato al Mellino di Chiari.