Un evento dolce e goloso

Firenze si trasforma in un paradiso per gli amanti del cioccolato grazie a Cioko Flo, la fiera del cioccolato artigianale che si svolge fino al 13 aprile. Questo evento, che attira visitatori da tutta Italia, offre un’opportunità unica di scoprire le delizie del cioccolato prodotto da artigiani locali e nazionali. Con oltre 60 stand espositivi, i partecipanti possono immergersi in un mondo di sapori e aromi, dove il cioccolato al latte e fondente regna sovrano.

Artigianato e creatività

Cioko Flo non è solo una fiera, ma una celebrazione dell’arte cioccolatiera. Tra i produttori presenti, ci sono nomi noti e piccole realtà emergenti, tutte unite dalla passione per il cioccolato di alta qualità. Ogni stand racconta una storia, un viaggio attraverso le diverse tecniche di lavorazione e le varietà di cacao. I visitatori possono assaporare praline, tavolette e dolci innovativi, tutti realizzati con ingredienti selezionati e metodi tradizionali. La fiera è un’occasione imperdibile per scoprire le ultime tendenze nel mondo del cioccolato e per acquistare prodotti unici da portare a casa.

Attrazioni speciali e iniziative

Una delle attrazioni più sorprendenti di Cioko Flo è senza dubbio il David di Michelangelo realizzato interamente in cioccolato, che si erge per due metri nel cuore della fiera. Questa opera d’arte commestibile non solo cattura l’attenzione dei visitatori, ma rappresenta anche un omaggio alla tradizione artistica di Firenze. Inoltre, per celebrare la squadra di calcio Fiorentina, è stata creata una tavoletta di cioccolato viola, un gesto che unisce sport e gastronomia in un’unica esperienza. Durante l’evento, sono previste anche dimostrazioni dal vivo e laboratori per adulti e bambini, dove è possibile imparare i segreti della lavorazione del cioccolato.