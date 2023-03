Durante la notte è scoppiato un incendio in un appartamento di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. Due persone sono morte e una donna disabile è stata tratta in salvo.

Firenze, incendio in un appartamento: due morti, salvata una donna disabile

Due persone sono morte e una è stata salvata dai vigili del fuoco, che sono intervenuti per spegnere un incendio scoppiato in un appartamento di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. Le fiamme si sono scatenate in un’abitazione divisa tra piano terra e primo piano, in via della Sasaiola, dove erano presenti tre persone. Due purtroppo sono decedute, mentre la terza, una donna disabile, è stata salvata dai vigili del fuoco e affidata al personale del 118. L’uomo e la donna rimasti nell’abitazione sono stati estratti dalle fiamme dai vigili del fuoco, ma purtroppo non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

La dinamica dell’incendio

Secondo quanto ricostruito, l’allarme sarebbe scattato alle 4.30 del mattino. L’incendio si sarebbe sviluppato al piano terra della casa. Quando sono arrivati, i vigili del fuoco hanno trovato l’appartamento completamente avvolto nel fumo, ma sono riusciti a salvare la donna disabile che si trovava al piano superiore. Le cause dell’incendio per il momento sono sconosciute. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno indagando per accertare la dinamica di quanto accaduto.