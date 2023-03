Un uomo di 85 anni è morto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 marzo 2023, a Grassina, dopo essere stato travolto da un’automobile che è finita sul marciapiede.

Firenze, incidente mortale: auto travolge pedone

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 marzo 2023, intorno alle 15.30, si è verificato un terribile incidente mortale sulla via Chiantigiana, a Grassina, in provincia di Firenze. Un uomo di 85 anni è morto dopo essere stato travolto da un’automobile. Il mezzo ha perso il controllo ed è finito sul marciapiede, andando a travolgere l’uomo che stava camminando insieme alla moglie.

La macchina ha perso improvvisamente il controllo ed è finita sul marciapiede, dove stava passeggiando l’uomo di 85 anni insieme alla moglie. L’impatto è stato molto violento ed è avvenuto vicino all’incrocio con via di Tegolaia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e il personale del 118, ma purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Via Chiantigiana è rimasta chiusa per circa un’ora per consentire di effettuare tutti i rilievi e gli interventi del caso.