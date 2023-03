Legnago. Muore a 36 anni in un incidente stradale

A soccorrere l’uomo sul luogo dell’incidente stradale, a Torretta di Legnago, è stata una guardia giurata altopolesana

Incidente stradale a Legnano

Nella mattinata di oggi, 29 marzo, si è verificato un tragico incidente, verso le otto di mattina a Torretta di Legnago, in provincia di Verona.

Il 36enne alla guida della sua auto, una Volkswagen Passat, veniva da Torretta e si è schiantato contro un platano all’altezza di via Della Valle.

L’auto è finita un un fossato

La vettura dell’uomo ha terminato la sua corsa finendo dentro un fossato. Nell’incidente stradale non sono stati coinvolti altri mezzi.

Il 36enne è stato soccorso da una guardia giurata altopolesana che stava tornando a casa dopo aver finito il turno. La guardia giurata è scesa nel fossato per aiutare l’uomo e ha subito chiamato i soccorsi.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e i vigili del fuoco. Per l’uomo purtroppo non c’è stato niente da fare. Il 36enne è morto sul colpo per una serie di traumi.

I carabinieri si sono recati sul posto per effettuare i rilievi che permetteranno di ricostruire la dinamica dell’incidente.

