Grave incidente stradale tra auto e moto a Castelfidardo, grave il centauro che ha avuto la peggio in uno scontro violentissimo fra i due mezzi è avvenuto stamane in via Che Guevara. Da quanto si apprende dai media e per cause che dovranno stabilire gli operanti una moto e un’auto si sono scontrate attorno alle 8. Lo scontro è avvenuto lungo quella strada alla periferia della città e i media non danno buone notizie sulle condizioni di salute di una delle vittime.

Incidente stradale tra auto e moto

Pare che le condizioni del centauro siano infatti molto gravi. Dopo lo scontro e sulla scorta di quelle condizioni severe sul posto è atterrato anche l’elisoccorso Icaro. Il mezzo ad ala rotante ha condotto il ferito all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Il volo verso l’ospedale Torrette

Lì l’uomo, un 24enne fidardese, si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata dopo essere arrivato intubato. Non è ancora ben chiara la dinamica dell’incidente: a fare luce ci stanno pensando i carabinieri della territoriale accorsi sul posto con una pattuglia ed impegnati nei rilievi e nelle sit sui testimoni. Da terra sono intervenuti anche una ambulanza della Croce rossa e l’automedica del 118 di Loreto.