Firenze, incidente stradale in A1 e incendio dopo lo scontro: 2 morti

Nell'incidente avvenuto poco prima dell'uscita di Scandicci a Firenze, hanno perso la vita due persone

Pauroso incidente stradale avvenuto ieri al km 289 dell’A1 in direzione nord, poco prima dell’uscita di Scandicci (Firenze): coinvolti un tir, un camper e un’auto.

Firenze, pauroso incidente sull’A1 (uscita Scandicci)

Firenze – Il video pubblicato su twitter nell’account ufficiale dei Vigili del Fuoco parla da solo e descrive la gravità dell‘incidente stradale che nella giornata di ieri ha coinvolto due mezzi pesanti sull’A1.

Poco dopo le 13 nel tratto fiorentino dell’A1 in direzione Bologna, all’altezza dell’uscita per Scandicci un tir carico di carta compressa, un camper e un’auto si sono scontrati. In seguito al violento impatto si è sviluppato un incendio che ha interessato i mezzi coinvolti.

Le vittime

Due le vittime del grave incidente: una donna, passeggera a bordo del camper, e il conducente di uno dei tir. Da quanto riporta La Nazione, in base alle prime ipotesi, l’incendio, che poi ha interessato tutti i veicoli coinvolti nell’incidente, sarebbe scaturito dal camper.

In base a quanto appreso, Il conducente che era alla guida del camper è riuscito a uscire prima di essere avvolto dalle fiamme, è stato portato in ospedale in stato di choc.

Traffico in tilt

Oltre al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, sul posto hanno operato a lungo il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

Il traffico è rimasto bloccato per ore in entrambe le direzioni.

Anche se intorno alle 18 il tratto di autostrada coinvolto dall’incidente è stato riaperto, le ripercussioni sul traffico sono state pesanti per tutta la giornata.