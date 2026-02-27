Un uomo di circa 30 anni è stato trovato morto all’interno di un appartamento a Firenze. Il corpo, secondo quanto emerso, presentava ferite d’arma da taglio. La Procura indaga per omicidio.

Tra le zone di Careggi e Castello, a Firenze, è stato trovato il cadavere di un uomo all’interno di un appartamento. La vittima, secondo le prime informazioni, dovrebbe avere 33 anni ed essere italiana e, inoltre, presenterebbe ferite d’arma da taglio. Secondo quanto si apprende dall’Ansa, all’interno dell’abitazione c’erano altre due persone, un 30enne e un 50enne, rimaste ferite in maniera grave, mentre un terzo soggetto si sarebbe dato alla fuga.

Firenze, uomo trovato morto in casa con ferite da coltello: si indaga per omicidio

La Procura sta indagando per omicidio dopo il ritrovamento del corpo senza vita in un appartamento a Firenze di un uomo di 33 anni. Come scrive La Nazione, l’episodio potrebbe essere legato a un regolamento di conti per questioni di droga. Second le prime ricostruzioni, tre giovani avrebbero inseguito la vittima alla stazione di Rifredi poi l’uomo si sarebbe nascosto nell’appartamento di un amico in via Reginaldo Giuliani. I tre sarebbero però riusciti a raggiungerlo in casa, dove si è consumata la tragedia. Le indagini sono in corso.