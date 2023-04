Il deragliamento del treno merci sulla linea ferroviaria tra Firenze e Prato potrebbe essere dovuto alla rottura di un asse di un carro.

Firenze, treno deragliato: possibile rottura asse di un carro

Potrebbe essere stata la rottura di un asse di un carro a provocare il deragliamento del treno merci sulla linea ferroviaria tra Firenze e Prato. Si tratta di una delle prime ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori. Secondo quanto si apprende, questo potrebbe aver portato alla successiva inclinazione del convoglio, che prima di fermarsi ha causato dei danni ai sistemi elettrici, abbattendo alcuni tralicci della linea. “Riprenderà gradualmente dalle ore 12 la circolazione ferroviaria sulla linea Av, interrotta questa mattina tra Firenze Castello e Bologna a seguito dell’uscita dai binari di un carro di un treno merci. L’intervento dei tecnici di Rfi proseguirà per consentire la piena operatività delle linee interessate nelle prossime ore” ha assicurato Rfi in una nota.

Firenze, treno deragliato, Muciaccia: “Siamo molto dispiaciuti”

“La nostra prima preoccupazione ovviamente è stata per il possibile coinvolgimento di persone, così non è stato e questa è la cosa più importante” ha dichiarato Alessio Muciaccia, ceo di Gts Spa, azienda ferroviaria coinvolta nell’incidente, che non è responsabile della manutenzione del carro. “Difficile poter definire allo stato attuale, le cause: si può ipotizzare un danno strutturale al carro o un problema dell’infrastruttura” ha specificato Muciaccia. “Siamo molto dispiaciuti per gli inconvenienti che si sono creati” ha aggiunto.