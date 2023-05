Fisac CGIL: quanto guadagnano i CEO rispetto ai dipendenti, i dati

Anche nel “dorato” mondo delle quattordicesime di polpa ci sarebbero delle differenze, lo dice Fisac CGIL: che svela quanto guadagnano i CEO rispetto ai dipendenti, i dati sul settore bancario sono spiazzanti. Le differenze fra gli stipendi dei grandi Ceo e dei bancari secondo un report del sindacato sono marcatissime. In che misura?

Quanto guadagnano i CEO rispetto ai dipendenti

Banchieri con stipendi alle stelle, pari in media a 86 volte la retribuzione di un addetto del settore. Poi ci sono azionisti remunerati munificamente per oltre 10,5 miliardi e grazie all’impennata della redditività registrata nel passato biennio. Il tutto per arrivare ad una “continua e inesorabile desertificazione sul fronte lavoro con la contrazione di filiali (-3,6%) e dipendenti bancari (-4,3%)”. Lo dice il report dell’ufficio studi della Fisac Cgil nazionale sui risultati di bilancio 2022 dei primi 7 gruppi bancari nazionali.

Cosa ha detto la segretaria generale Esposito

Il report è stato illustrato dalla segretaria generale della categoria, Susy Esposito: “Lo scorso è stato un anno record, per utili, dividendi e stipendi dei manager. Ora tocca al lavoro: serve, col rinnovo del contratto, una forte operazione di redistribuzione a favore di lavoratrici e lavoratori. Tanto più in presenza di un progressivo rialzo dei tassi Bce che sta generando nuovi guadagni per gli istituti di credito”. Ma cosa spiega il report? Che l’utile netto di questi 7 gruppi nel 2022 si attesta a 13,33 miliardi, in aumento del 60,5% rispetto al 2021. In questo quadro oltre 5,7 miliardi di euro verranno distribuiti agli azionisti, con un aumento pari a più di un miliardo di euro rispetto al 2021 (+23,2%).