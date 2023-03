Starbucks, il nuovo Ceo Laxman Narasimhan lavora come barista: "Ci sono cose che vanno viste in prima persona"

Il nuovo Amministratore Delegato di Starbucks, Laxman Narasimhan, stupisce tutti e nel suo primo giorno da Ceo della più grande catena di caffetterie esistente al mondo, diventa barista in uno store di Chicago. Ecco tutti i dettagli.

Il Ceo di Starbucks Laxman Narasimhan diventa barista per una volta al mese

Laxman Narasimhan, nuovo Ceo della Starbucks, si è insediato ufficialmente nella giornata di lunedì 20 marzo 2023 e ha già rivoluzionato la concezione comune che si ha dell’Amministratore Delegato.

Nel suo primo giorno da Ceo di una delle più grandi catene di caffetterie esistenti al mondo, Laxman Narasimhan ha deciso non di sedersi su una poltrona e fare il suo lavoro, ma di scendere in campo come barista e di servire i clienti dell’azienda in uno store di Chicago.

L’insolita decisione del nuovo Ceo di Starbucks e le motivazioni della scelta

Inutile dire che la decisione di Laxman Narasimhan è alquanto insolita, ma il nuovo Ceo sembra essere intenzionato a portare avanti la sua politica aziendale e a coinvolgere anche gli altri vertici dell’azienda.

In una lettera indirizzata allo staff dell’azienda, Narasimhan ha spiegato che:

“Ci sono cose che vanno fatte in prima persona, se si vogliono conoscere bene le cose”.

L’esperienza lavorativa in qualità di barista intrapresa dal nuovo Ceo di Starbucks nella giornata del 20 marzo 2023, non sarà l’unica. Narasimhan ha fatto sapere ai suoi dipendenti che ripeterà l’esperienza “per una mezza giornata al mese” in una delle numerose sedi dell’azienda.

Chi è Laxman Narasimhan e cos’ha fatto prima di diventare Ceo di Starbucks?

Laxman Narasimhan è nato in India e più precisamente a Pune. Il nuovo Amministratore Delegato di Starbucks si è insediato ufficialmente il 20 marzo 2023 e sostanzialmente ha preso il posto di Howard Schultz.

Ciò che in pochi sanno e che a partire da ottobre 2022, il nuovo Ceo di Starbucks ha intrapreso un percorso di formazione della durata di 40 ore per apprendere tutti i trucchi del mestiere di “barista” e diventare così l’impiegato-Ceo perfetto.